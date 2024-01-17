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  • Hastanelerde doluluk oranı arttı... Sağlık Bakanı Koca merak edilen soruyu cevapladı: Endişe edilecek bir durum yok
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Hastanelerde doluluk oranı arttı... Sağlık Bakanı Koca merak edilen soruyu cevapladı: Endişe edilecek bir durum yok

Kabine Toplantısı sonrası soruları cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, geçen yıla göre bir miktar artış var. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için endişe edilecek bir durum yok.' dedi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
Hastanelerde doluluk oranı arttı... Sağlık Bakanı Koca merak edilen soruyu cevapladı: Endişe edilecek bir durum yok
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, geçen yıla göre bir miktar artış var." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. .

Bir gazetecinin, son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarında bir artışın söz konusu olduğu ve şu anda hangi virüslerin etkin olduğu sorusuna Koca, "İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Kovid görülmektedir." yanıtını verdi.

"RİSK GRUBUNDAYSAK AŞI YAPTIRMALIYIZ"

Kış döneminde artan üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmaya yönelik soru üzerine Koca, şunları paylaştı:

"Soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikayetler karşısında normalde davrandığımız gibi davranmalıyız. Bu gibi şikayetler hepimizin pek çok kez tecrübe ettiği gibi basit tedbirlerle kısa sürede geçer. Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Önemli bir nokta daha var, kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder. Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız.

Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında, birçok faktör daha var: hijyen, bol sıvı tüketmek, beslenmeye dikkat etmek gibi. Kovid günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir."

"BU SÜRECİ SORUNSUZ ATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, hastanelerde yer sıkıntısı olup olmadığına ilişkin soruya karşılık şunları kaydetti:

"Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83, yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz."

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