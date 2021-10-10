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Güncel

Hastaneye bırakılan yaralı genç hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda silahla karnından yaralanan Yusuf Çölgeçen'i, arkadaşları hastaneye bırakıp kaçtı. Çölgeçen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çölgeçen'in arkadaşları tarafından hastane önündeki sedyeye bırakılması güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA10 Ekim 2021 Pazar 15:04 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 15:04
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Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla karnından vurulan genç, arkadaşlarının durdurduğu otomobille hastane girişinde bulunan sedyeye bırakıldı. Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşları ise hastaneden kaçtı.

"YARALIYI HASTANEYE BIRAKTIKTAN SONRA HERKES KAÇTI"

Yaralıyı hastaneye götüren sürücü Bilal Mert Ekmen, "Ben yoldan geçiyordum. 4-5 kişi yolumu kesti. 'Arkadaşımız vuruldu, hastaneye gideceğiz" dediler. Yaralıyı arabaya koydular. Yaralıyı hastaneye bıraktıktan sonra herkes kaçtı" dedi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sürücünün ifadesi ve güvenlik kamera kayıtlarından hareket ederek kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

YARALININ SEDYEYE TAŞINMASI KAMERAYA YANSIDI

Olay günü, Yusuf Çölgeçen'in getirildiği otomobilden sedyeye taşınması da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi girişine gelen otomobilden yaralının sedyeye taşınması yansıdı.

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