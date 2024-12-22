Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.



Helikopter daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini anlatan Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi. Akbıyık, vefat edenlere başsağlığı diledi.

HELİKOPTERİN KALKIŞ ANI KAMERADA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşen 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı.

Öte yandan, helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığının sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN MUĞLA'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız, olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir."