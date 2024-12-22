Hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 şehit! Başkan Erdoğan: Haber yüreklerimizi dağladı

Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.



Helikopter daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini anlatan Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi. Akbıyık, vefat edenlere başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kazada sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun, yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ambulans helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

HELİKOPTERİN KALKIŞ ANI KAMERADA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşen 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin, kazadan hemen önce kalkış yaptığı anlara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, sisli havada helikopterin kalkış yaptıktan sonra geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastane binasına doğru yaklaştığı anlar yer aldı.

Öte yandan, helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: OLAYLA İLGİLİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığının sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN MUĞLA'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız, olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir."

KABİNE ÜYELERİNDEN, MUĞLA'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlara, doktora ve sağlık personeline Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Muğla'da düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.