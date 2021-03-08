İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mart 2021 Pazartesi / 24 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5699
  • EURO
    9,0017
  • ALTIN
    413.726
  • BIST100
    1549.68
Güncel

Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkardı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde market sahibi Okan Er, hatalı basım sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL'lik banknotu satışa çıkardı.

DHA08 Mart 2021 Pazartesi 10:28 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:28
ABONE OL

Vize ilçesinde yaşayan ve market sahibi olan Okan Er'in kasadaki paraları sayarken 50 TL'lik banknot dikkatini çekti. Er, paranın ön yüzünde, sağ üst köşede '50' yazması gerekirken '5' yazdığını fark etti. Ertesi gün parayı bankaya götürüp, kontrol ettirdi. Paranın hatalı basım olduğu bildirilen Er, internetten araştırma yaptı. Hatalı basılan paraları koleksiyonerlerin topladığını öğrenen Er, banknotu satışa çıkarttı. Merkez Bankası'nın parayı bedeli karşılığında takas önerisini kabul etmeyen Okan Er, "Bu parayı koleksiyonlerler değerlendirebilir. Bizim, işimize yaramaz. İlk gördüğümde şaşırdım, sıfır olmayınca tuhaf geldi. Türkiye'de çok fazla olmamakla birlikte bu tip hatalı basım para oluyor. Merkez Bankası bu tip paraları gerçek bedeli karşılığında değişim yapıyor" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.