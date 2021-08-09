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Hatalı sollama yapan otomobil hurdaya döndü

İstanbul Arnavutköy'de, otomobil sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı iddia edilen TIR'a çarptı.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:27
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Arnavutköy'de, otomobil, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı iddia edilen TIR'a çarptı. Sürücüsünün hafif sıyrıklarla kazadan kurtulduğu lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 14.30'da Arnavutköy - Sultangazi yolunun Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bakış, kullandığı 33 AET 069 plakalı TIR ile yasak olmasına rağmen yolun karşı istikamete dönüş yapmaya çalıştı. Yaşar Aydın'ın kullandığı 34 CTY 041 plakalı lüks otomobil, hatalı dönüş yapılan TIR ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün yardımına trafikteki diğer araç sürücüleri koştu. Adeta hurdaya dönen lüks otomobilden sürücü Yaşar Aydın hafif sıyrıklarla kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası Arnavutköy - Sultangazi yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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