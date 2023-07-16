Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangına müdahale eden ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.

BAKAN YUMAKLI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor" dedi.



"BAHÇE TEMİZLİĞİNDEN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:

Saat 13:57'de çıkan yangına 14:05'te müdahale edildi. Bahçe temizliğinden yangının çıktığını tahmin ediyoruz. 200 hektarlık alan etkilendi. 11 helikopterimiz 2 uçağımız müdahale ediyor. Enerjisinin azaldığını görüyoruz yangının. Müdahalemiz devam ediyor.

Bugün 18 adet yangın çıktı, şu an 4 yangına müdahale sürüyor. Bir tanesi Belen. Orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlasının insan hatasından çıktığını söylüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Vatandaşlarımızın anız yakmasından kaçınmalarını istirham ediyoruz.

HATAY VALİSİ MASATLI: VATANDAŞLARIMIZI TAHLİYE ETTİK

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Takribi 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor. Bugün özellikle nemin az olması ve diğer taraftan rüzgarın olmasıyla beraber yer yer yangının etkisi artıyor. Bölgemizde gerek havadan, gerekse karadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah daha fazla olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Bölgemizde bulunan 3 mahallede vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı. Oralarda mal zararı dışında başka bir sorun yok, ekiplerimiz müdahale etti. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: YANGININ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarının yoğun biçimde devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay Belen'de orman yangınının devam ettiği bölgeye gidiyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya ve Yumaklı, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesini yerinden takip edecek.

MERSİN VE ÇANAKKALE'DEKİ YANGINLARA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Hatay'ın ardından, Mersin ve Çanakkale'de de orman yangınları çıktı.

MERSİN

Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Çavuşlar Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor.

ÇANAKKALE

Hatay ve Mersin'deki yangınlara müdahale sürerken bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi.

Kentin merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİR KÖY TAHLİYE EDİLİYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tarım alanında başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin ulaştığı Kemel köyü tahliye edilirken, yangının geniş alanda etkili olduğu kaydedildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

Söndürme çalışmalarında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek veriyor.

Alevleri söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.