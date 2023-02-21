İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2023 Salı / 1 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8715
  • EURO
    20,126
  • ALTIN
    1113.12
  • BIST100
    5204.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay depremi görüntülendi: Çöken beton blok aracı yuttu
Güncel

Hatay depremi görüntülendi: Çöken beton blok aracı yuttu

Diyarbakır'da iddiaya göre, imarı 5 kat olan ve sonrasında 5 katta kaçak yapılan 10 katlı Sözel Apartmanı'nın çökme anı kameralara yansıdı. Güvenlik görevlisi ise o anları anlattı.

IHA21 Şubat 2023 Salı 11:33 - Güncelleme:
Hatay depremi görüntülendi: Çöken beton blok aracı yuttu
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Diyarbakır'da da 7 apartman yerle bir oldu. Yıkılan apartmanlardan Yenişehir ilçesindeki Sözel Apartmanı'nın çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, ruhsatında 5 katlı olarak görülen ve 5 katta kaçak yapım sonrası 10 kata çıkartılan Sözel Apartmanı'nın müteahhidi de yıkılan apartmanında ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

"ŞİMŞEK ÇAKAR GİBİ AYDINLANDI"

Deprem sırasında şimşek çakar gibi göğün aydınlandığını söyleyen güvenlik görevlisi Mustafa Çetinkaya, her tarafın aniden toz altında kaldığını belirtti. Çetinkaya, "Depremden önce şimşek çakar gibi büyük bir aydınlanma oldu. Ardından sarsınca kulübeden koşup dışarı kaçmaya çalıştım. Sonra yanımızdaki 10 katlı bina olduğu gibi yıkıldı, burada bulunan araç vardı üzerine düştü. Toz duman kalktı, her taraf kıyamet oldu. Bildiğimiz kadarıyla buranın ruhsatı 5 katlıydı, sonradan müteahhidi 5 katta kaçak yapmış, 10 kata çıkartmış. Kolonlar kaldırmayınca çökmüş, zaten müteahhidi de burada 1. katta ailesiyle birlikte enkaz altında kalmış" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.