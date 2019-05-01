Hatay Dörtyol kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi Jandarma Genel Komutanlığınca, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hatay Dörtyol kırsalında yürütülen istihbari çalışmalar ve JİHA ile yapılan hava keşfi sonucu tespit edilen teröristlere yakın hava desteği ile düzenlenen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.