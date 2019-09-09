Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi trafik kazası geçirdi
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti.
- AA
Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kamil Karabörk yönetimindeki otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında tankerle çarpıştı.
Kazada, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
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