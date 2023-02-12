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Hatay Havalimanı açılıyor

Bölgede yaşanan deprem felaketlerinde ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı, bugün hizmete açılıyor.

12 Şubat 2023 Pazar 08:15 - Güncelleme:
Hatay Havalimanı açılıyor
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribat, bölgeye hızla intikal eden İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekiplerinin zamanla da yarışarak 72 saat gibi kısa sürede yaptıkları aralıksız onarım çalışmaları sonucunda giderildi.

Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin şekilde ulaştırılmasında hayati rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı, bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşecek.

Geçen her dakikanın kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, pistteki çalışmalar üç günde bitirildi.

Hatay Havalimanı pisti 2 kilometrelik bölümündeki çalışmaların tamamlanmasıyla operasyona hazır hale getirildi. Pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı.

  • Havay Havalimanı
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  • deprem

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