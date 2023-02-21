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Hatay merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde Hatay merkezli depremin ardından herhangi bir hasar tespit edilmediği bildirildi.

AA21 Şubat 2023 Salı 14:15 - Güncelleme:
Hatay merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi
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Akkuyu Nükleer AŞ, Hatay merkezli depremin ardından Akkuyu NGS projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "20 Şubat'ta Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Mersin'de de hissedilen depremin ardından Akkuyu NGS sahasında hızla yapılan inceleme sonucunda herhangi bir anormallik veya hasar tespit edilmemiştir. Sahadaki inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleyici kurum olan Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yakından izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Akkuyu Nükleer AŞ acil durum birimleri, Seferberlik Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durumlar Biriminin, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirliği halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin depremlerden etkilenenlere destek vermeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Akkuyu NGS sahasının AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Haritası'nda deprem bölgeleri sınıflandırmasına göre en güvenli kabul edilen beşinci derece deprem bölgesinde yer aldığı ifade edildi.

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