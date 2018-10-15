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Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay’da toz bulutları merkez ilçe Antakya ve diğer ilçeleri etkisi altına aldı. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutları, görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu.

  • İHA
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Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Güneydoğu tarafından gelen toz bulutları öğle saatlerinde Hatay’da etkili oldu. Saatler ilerledikçe artış gösteren toz bulutları, hayatı olumsuz etkiledi.
 
Gece saat 00.00’da Hatay semalarını terk edeceği öğrenilen toz bulutlarının gece saatlerinden itibaren dağılacağı kaydedildi. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutları yollarda görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu. Çevre yollarında bazı sürücülerin araçlarının farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledikleri görüldü.

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