Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Güneydoğu tarafından gelen toz bulutları öğle saatlerinde Hatay’da etkili oldu. Saatler ilerledikçe artış gösteren toz bulutları, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saat 00.00’da Hatay semalarını terk edeceği öğrenilen toz bulutlarının gece saatlerinden itibaren dağılacağı kaydedildi. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutları yollarda görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu. Çevre yollarında bazı sürücülerin araçlarının farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledikleri görüldü.