Hatay sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar, Hatay sınırına konuşlandırılıyor.
- İHA
Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na ulaştı. Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek Kırıkhan ilçesinden polis eskortu eşliğinde Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.
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