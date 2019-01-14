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Hatay sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar, Hatay sınırına konuşlandırılıyor.

  • İHA
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Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na ulaştı. Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek Kırıkhan ilçesinden polis eskortu eşliğinde Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.
 

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