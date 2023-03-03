Hatay Valiliği'nden mesnetsiz iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin yapılan incelemelerde; emniyet, jandarma ve Sağlık Bakanlığı sistemlerinde bu yönde bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

"MESNETSİZ İDDİALARI VATANDAŞLARIMIZIN CİDDİYE ALMASIN"

Arama kurtarma çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünün anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay'da bulunan Rönesans Rezidanstaki arama kurtarma çalışmaları sırasında da titiz ve dikkatli bir çalışma yürütülmüştür. AFAD Arama Kurtarma Dairesi Başkanı'nın gözetiminde hassas aramaların yanı sıra destek amaçlı kullanılan iş makinaları ile yürütülen çalışmaların her aşamasında uluslararası standartlar uygulanmış, bu çalışmalar esnasında bina sakinleri veya yakınları da sürekli bilgilendirilmiştir. Birtakım kaynağı belli olmayan bu tür mesnetsiz iddiaları vatandaşlarımızın ciddiye almaması önemle rica olunur."