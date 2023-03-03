İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9015
  • EURO
    20,0885
  • ALTIN
    1123.81
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay Valiliği'nden mesnetsiz iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
Güncel

Hatay Valiliği'nden mesnetsiz iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Hatay Valiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan iddiaları yalanladı. Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay'da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşların sobadan çıkan zehirli gazlar nedeniyle vefat ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA3 Mart 2023 Cuma 22:05 - Güncelleme:
Hatay Valiliği'nden mesnetsiz iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin yapılan incelemelerde; emniyet, jandarma ve Sağlık Bakanlığı sistemlerinde bu yönde bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

"MESNETSİZ İDDİALARI VATANDAŞLARIMIZIN CİDDİYE ALMASIN"

Arama kurtarma çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünün anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay'da bulunan Rönesans Rezidanstaki arama kurtarma çalışmaları sırasında da titiz ve dikkatli bir çalışma yürütülmüştür. AFAD Arama Kurtarma Dairesi Başkanı'nın gözetiminde hassas aramaların yanı sıra destek amaçlı kullanılan iş makinaları ile yürütülen çalışmaların her aşamasında uluslararası standartlar uygulanmış, bu çalışmalar esnasında bina sakinleri veya yakınları da sürekli bilgilendirilmiştir. Birtakım kaynağı belli olmayan bu tür mesnetsiz iddiaları vatandaşlarımızın ciddiye almaması önemle rica olunur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.