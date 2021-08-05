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Hatay Valiliği'nden yangın hakkında açıklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonunda kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına devam edilirken Hatay Valiliği olay hakkında açıklamada bulundu.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 09:43 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:01
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Dörtyol Kuzuculu mevkisinde dün orman yangını çıktığı anımsatıldı.

Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesindeki ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla soğutma çalışmalarına karadan devam eden ekiplere, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri de destek veriyor.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, bölgedeki personele su ve ayran dağıtıyor.

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