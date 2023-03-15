Hatay Valisi Rahmi Doğan görevinden ayrıldı

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'daki görev süresi içerisinde kente ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştığını belirtti.

Elinden geldiği, gücünün yettiği kadarıyla Hatay için güzel işler yapmaya gayret ettiğini aktaran Doğan, açıklamasında ifade etti:

"5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleriyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Hatay'da görev yaptığım süre içerisinde Hatay'a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarıyla memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir. Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib'deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım. Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum."

Bugün itibarıyla Hatay'dan ayrılacağını belirten Doğan, "Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay'ın '12. milletvekili' hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın." ifadesini kullandı.