Hatay'da 1 Mayıs öncesi terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylem yapma ihtimalinin olduğu değerlendirilen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi. Antakya, İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.