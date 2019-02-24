Hatay'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.

Suriye uyruklu olduğu ve sınırı yasa dışı yollardan geçtiği belirlenen 25 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.