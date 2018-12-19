Hatay'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

<p> Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bir grup tespit etti. Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 29 düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılması için jandarmaya götürüldü.</p>
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