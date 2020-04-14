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Hatay'da 30 kişi koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Hatay Devlet Hastanesinde korona tedavisi görerek sağlıklarına kavuşan 30 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak taburcu edildi.

IHA14 Nisan 2020 Salı 17:46 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:46
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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Hakkı Horoz yaptığı açıklamada, 27 Mart tarihinde pandemi hastanesi olarak çalışmaya başladıkları günden itibaren, korona virüs hastalarını tedavi etmeye başladıklarını söyledi.

Bugüne kadar 21 hasta ve bugün de 9 hastanın sağlıklarına kavuşarak toplamda 30 hastayı taburcu ettiklerini belirten Horoz, "Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi gören 2 hastamız entube iken extube olmuş yani solunum cihazından çıkartılmış ve yine ayrıca Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi gören 2 hastamız yoğun bakımdan çıkartılıp, korona servisine alınarak tedavilerine devam edilmektedir. Hastalarımızın mutluluğu bizlere verilen en büyük hediyedir. Bizler sizler için buradayız, sizler de kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" dedi.

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