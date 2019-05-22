Hatay'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 32 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
- AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 32 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 32 Suriye uyruklu, jandarmaya teslim edildi.
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