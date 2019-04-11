Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00.02'de merkez üssü İskenderun ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 4.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antakya merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.
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