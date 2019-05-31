Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Yayladağı kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 40 Suriye uyruklu, jandarmaya teslim edildi.
Göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildiği öğrenildi.
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