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Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

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Devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 41 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.

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