Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu tespit etti.

Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 41 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.