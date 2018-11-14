Hatay'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Suriye sınırında devriye görevi yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grubu tespit etti. Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 46 düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılması için jandarmaya teslim edildi.
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