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Hatay'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

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Suriye sınırında devriye görevi yapan birlikler, Belengöz Hudut Karakolu sorumluluk sahası ve Kışlak Mahallesi kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.

Suriyeli oldukları belirlenen 20 kişi, yakalanıp güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.

Hudut birlikleri Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında da bir grup olduğunu belirledi. Yakalanan ve Suriyeli olduğu tespit edilen 31 kişi işlemleri için jandarmaya gönderildi.

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