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  • Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı
Güncel

Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 60 düzensiz göçmenin yakalandığı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlının ise tutuklandığı belirtildi.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı
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Valiliğin açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda durdurulan araçta ve Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı.

Çalışmada yurda yasa dışı yollarda girdikleri tespit edilen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheliler B.İ, İ.E. ve Z.F.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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