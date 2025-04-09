Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı

Valiliğin açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda durdurulan araçta ve Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı.

Çalışmada yurda yasa dışı yollarda girdikleri tespit edilen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheliler B.İ, İ.E. ve Z.F.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.