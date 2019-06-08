Hatay'da 61 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 61 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Yayladağı kırsalında şüpheli buldukları bir grubu durdurdu. Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen 61 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.