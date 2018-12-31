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Hatay'da 9 DEAŞ'lı gözaltına alındı

MİT destekli düzenlenen terör operasyonu kapsamında 9 DEAŞ'lı gözaltına alındı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
 
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Antakya, Erzin, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.
 
Operasyonda 8'i Suriye uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

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