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Hatay'da ağır hasarlı site patlayıcı ile yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 10 bina patlayıcı kullanılarak kontrollü biçimde yıkıldı.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 21:27 - Güncelleme:
Hatay'da ağır hasarlı site patlayıcı ile yıkıldı
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Antakya ilçesinde Saraykent ve Ekinci mahalleleri içinde bulunan Zirve Sitesi'ndeki 9-13 katlı 10 binanın yıkımı yapıldı.

Dairelere yerleştirilen dinamitler, güvenlik önlemlerinin ardından uzman ekiplerce patlatıldı.

Kontrollü patlatmayla 10 bina başarılı şekilde yıkıldı.

Yıkımdan sorumlu maden mühendisi Enver Nihat Tezel, gazetecilere yaptığı açıklamada, temmuz ayından bu yana 10 kat ve üzeri 71 blok yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Yıkımlarda yüzde 93 başarı elde ettiklerini belirten Tezel, "Bugün yıkımı gerçekleşen 10 binamıza 1569 kilogram dinamit patlayıcı kullandık. Bu kısa zaman için başarılı sonuç çıkardık." dedi.

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