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Hatay'da akıntıya kapılan 2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

AA18 Haziran 2023 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Hatay'da akıntıya kapılan 2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
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Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Abdulbaki Ülütaş (45), denize girerek oğullarını kurtardı. Ancak daha sonra akıntıyı kapılan baba Ülütaş, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla baba Ülütaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ülütaş'ın cenazesi otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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