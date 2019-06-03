27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8772
  • 6,5722
  • 248.186
  • 89.936
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 19 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Korku dolu anlar! Dev gemi limana böyle daldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

4 ülke ile 47 milyon dolarlık İHA anlaşması

4 ülke ile 47 milyon dolarlık İHA anlaşması

Hollandalı gazeteci Ramazan'da bir ilki yaşadı

Hollandalı gazeteci Ramazan'da bir ilki yaşadı

'50 bin TL'ye kadar destek için başvurular başladı'

'50 bin TL'ye kadar destek için başvurular başladı'

Kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

'Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor'

'Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor'

Nazım Hikmet’in ilk mahpusluğu: Hopa günleri

Nazım Hikmet’in ilk mahpusluğu: Hopa günleri

Burayı ilk kez görenler durup bir kez daha bakıyor

Burayı ilk kez görenler durup bir kez daha bakıyor
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA