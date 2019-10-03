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Hatay'da askeri araç devrildi! 7 askerimiz yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi. 
 
Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 
 

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