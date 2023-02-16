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Hatay'da baba olacağının haberini aldı: Buruk sevinç yaşadım

Zonguldaklı madenci Uğur Büyükyıldız, baba olacağının haberini deprem bölgesi Hatay'da aldı. Arkadaşlarının video çektiği esnada haberi alan Yıldız'ın tepkisi yüzleri gülümsetti. Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine yardıma gelen ve enkaz çalışması sırasında baba olacağının haberini alan madenci Büyükyıldız, “Mutlu oldum ama yansıtamadım, buruk bir sevinç yaşadım” dedi.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
Hatay'da baba olacağının haberini aldı: Buruk sevinç yaşadım
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde ciddi bir yıkım meydan geldi. Depremin ardından Zonguldak'tan yüzlerce madenci deprem bölgelerine kurtarma çalışmalarına gitti. Çalışmaların 9'uncu gününde deprem bölgesi Hatay'da müjdeli haber geldi. Hatay'da kurtarma çalışmalarında yer alan Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan Zonguldaklı madenci Uğur Büyükyıldız baba olacağının haberini aldı. Telefonda haberi alan Yıldız, Hatay'da madenci arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Madenciler, baba olacak olan Uğur Büyük Yıldız'ı tebrik etti. O anlar ise Yıldız'ın madenci arkadaşları tarafından kameraya alındı.

"MUTLU OLDUM AMA YANSITAMADIM, BURUK BİR SEVİNÇ YAŞADIM"

Baba olacağının haberini alan Uğur Büyükyıldız, "Enkazdan geldikten sonra arkadaşlarım ile soba başında muhabbet ediyorduk, bu arada eşimden telefon geldi ve 5 buçuk aylık hamile olduğunu söyledi. Mutlu oldum ama yansıtamadım, buruk bir sevinç yaşadım. Çünkü Hatay'dayız ve yarısı gitmiş durumda, çok üzülüyoruz. Sevincimi içimde yaşadım. Buraya gönüllü olarak geldik, görev çıktı ancak gitmek isteyenler geldi, kalmak isteyenler kaldı." dedi.

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