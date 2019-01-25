Hatay'da binanın kazan dairesinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi. İlk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi. İlk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
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