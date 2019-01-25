Hatay'da binanın kazan dairesinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi. İlk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti.