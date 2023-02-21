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Hatay'da bir iş yeri çöktü

Hatay'da depremin ardından bir iş yerinde çökme meydana geldi.

AA21 Şubat 2023 Salı 01:06 - Güncelleme:
Hatay'da bir iş yeri çöktü
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Hatay merkezli deprem nedeniyle Antakya ilçesinde daha öncesi sarsıntılarda hasar gören 2 katlı iş yerinde çökme meydana geldi.

Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Haraparası Mahallesi 8. Sanayi Caddesi'ndeki 2 katlı binanın çökmesi üzerini bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Binanın enkazının bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle de yangın çıktı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan olup olmadığını tespit için cihazlarla ve dedektör köpeklerle çalışmalarını sürdürüyor.

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