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  • Hatay'da bir kadın enkazdan 116 saat sonra kurtarıldı
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Hatay'da bir kadın enkazdan 116 saat sonra kurtarıldı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 00:23 - Güncelleme:
Hatay'da bir kadın enkazdan 116 saat sonra kurtarıldı
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Antakya ilçesi Fabrika Sokak'ta yıkılan apartmanın enkazında gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibinin ses dinleme cihazıyla yaptığı çalışmada, enkaz altında bir kadının hayatta olduğu belirlendi.

Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran AKUT, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, askeri personel ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu grup, koridor açarak Hülya Bayrak'a ulaşmayı başardı.

Binanın enkazından çıkarılan kadın, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

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