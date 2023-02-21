Hatay'da çöken iş yerinde arama çalışması sona erdi

Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Haraparası Mahallesi 8. Sanayi Caddesi'nde, Yılmaz Hergül'e ait 2 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bina enkazının bir bölümünde yangın çıktı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Brezilya arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan olup olmadığını tespit için cihazlarla ve dedektör köpeklerle çalışma başlattı. 112 Acil Sağlık ve UMKE görevlileri de destek verdi.

İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı.