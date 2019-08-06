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Hatay'da DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 22 zanlı yakalandı

Hatay'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında kadınların da olduğu 22 zanlı gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de örgütsel irtibatları bulunan ve örgüte eleman temin ederek Suriye'ye gitmelerine aracılık eden örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin il genelinde 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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