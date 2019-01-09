Hatay'da dere yatağında kadın cesedi bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.
- AA
Mehmetbeyli Mahallesi'nde dere yatağında ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu tespit etti.
İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürülen kadının cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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