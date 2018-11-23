Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
- AA
Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Mehmet Ali Kızgın (30), Kuzeytepe Mahallesi'nde bir elektrik trafosundaki arızayı gidermek isterken akıma kapıldı.
Çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye götürülen Kızgın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kızgın'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
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