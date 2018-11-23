Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Mehmet Ali Kızgın (30), Kuzeytepe Mahallesi'nde bir elektrik trafosundaki arızayı gidermek isterken akıma kapıldı.

Çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye götürülen Kızgın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kızgın'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DMZ´de tarihi anlar: El sıkışıp sohbet ettiler

DMZ´de tarihi anlar: El sıkışıp sohbet ettiler

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA