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Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 16 mahallede sürecek.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 00:45 - Güncelleme:
Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 16 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, bugün Antakya'daki Esenlik, Orhanlı, Ürgenpaşa, Altınçağ, Karaali, Büyükdalyan, Aşağıoba, Üzümdalı, Güzelburç, Şeyhali, Biniciler, Haraparası, Bozüyük, Subaşı, Ovakent ve Defne'deki Balıklıdere mahallelerinde devam edeceği kaydedildi.

Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı belirtilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde çalışmalara refakat edebileceği ifade edildi.

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