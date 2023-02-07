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Hatay'da enkazdan çıkarılan yaralılar TCG İskenderun Gemisi ile Mersin'e taşındı

Hatay'da meydana gelen depremde yaralananlar, ambulanslarla getirildikleri gemiyle Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

IHA7 Şubat 2023 Salı 03:49 - Güncelleme:
Hatay'da enkazdan çıkarılan yaralılar TCG İskenderun Gemisi ile Mersin'e taşındı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremle birlikte etkilenen 10 ilden biri olan Hatay'da da yaralar sarılmaya devam ediyor. Yıkılan binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları hız kazanırken, yaralı kurtulanların da tedavileri sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen TCG İskenderun Gemisi, depremde yaralanan vatandaşları Mersin'e taşıdı. Yaklaşık ilk seferde 500 hastanın taşınacağı bilgisine ulaşılırken, Mersin'deki hastanelerin de hazır edildiği ifade edildi.

Peş peşe gelen ambulanslardan yaralılar, sedyelerle gemiye taşındı. Bir askerin ise yaralıyı sırtından taşıması dikkat çekti. Geminin içerisinde ayrıca sevk esnasından yaşanabilecek olumsuzluğa karşı, küçük bir sahra hastanesi de oluşturulduğu görüldü.

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