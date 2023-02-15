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Hatay'da enkazdan geriye deprem anında duran duvar saati kaldı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da yıkıntılar arasından çıkan eşyalar, afetin acısını gözler önüne seriyor.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
Hatay'da enkazdan geriye deprem anında duran duvar saati kaldı
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Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gelen yerli ve yabancı ekiplerin çalışmaları ile yapılan yardımlar sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kentte, yıkıntılar arasından çıkan kişisel eşyalar depremzedelerin alması için açık alana bırakılıyor.

Antakya ilçesinde bir binanın enkazından geriye kalan çocuk fotoğrafları ve oyuncak bebekler görenleri duygulandırıyor.

Depremin meydana geldiği 04.17'de duran duvar saati ise görenlere büyük afetin vaktini hatırlatıyor.

Üzerine binadan parçalar düşen otomobilin camına depremzedeler tarafından "Bu binanın 2. katında kedi var" yazılması, her şeye rağmen bütün canlara duyarlılığı temsil ediyor.

İnşaat halindeyken çöken binanın önünde "Depreme Dayanıklıdır" ibaresinin bulunduğu reklam tabelasındaki, "Altınpark 2 Sitesi, üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşa edilerek, siz değerli sakinlerini beklemektedir." yazısı dikkati çekiyor.

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