Hatay'da etkisini yitiren yağışlı hava sonucu tarım arazilerindeki sular çekilmeye başladı

Hatay il genelinde geçtiğimiz hafta kuvvetli yağış etkili olmuştu. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle dönmüş, tarım arazileri sular altında kalmıştı. Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde yağışlı havanın etkisini yitirmesiyle tarım arazilerindeki sular çekilmeye başladı.

Yağışlı havayla birlikte tarım arazilerinin sular altında kalmasının çiftçiyi olumsuz etkilediğini belirten Cuma Şahan, "Yağışın durmasıyla şükürler olsun sular çekildi. Şu anda yağış yok. Maalesef bu yağışların çiftçiye zararı oldu. Ama zararın boyutu sular tamamen çekildikten sonra belli olacak. Su çekilmeye devam ediyor. Tahliye kanallarının açılması ve yağışın durmasıyla sular çekiliyor" ifadelerini kullandı.