Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi tüfekle ateş açılan 6 kişiden biri olay yerinde, ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralı 3 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma firari şüphelileri arıyor.