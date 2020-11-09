Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

AA 09 Kasım 2020 Pazartesi 15:37 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 15:37

Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi ile Yaşar (48) ve oğlu Berkant Boynukısa (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tabancaların kullandığını kavgada, baba ve oğlu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılırken, Berkant Boynukısa burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.