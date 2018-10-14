Hatay’da iki otomobil yoldaki keçilere çarptı: 13 küçükbaş hayvan telef oldu Hatay’ın Hassa ilçesinde iki otomobil yolda bulunan keçilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada 13 küçükbaş hayvan telef oldu. Araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobillerde maddi hasar oluştu.