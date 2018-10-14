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Hatay’da iki otomobil yoldaki keçilere çarptı: 13 küçükbaş hayvan telef oldu

Hatay’ın Hassa ilçesinde iki otomobil yolda bulunan keçilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada 13 küçükbaş hayvan telef oldu. Araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobillerde maddi hasar oluştu.

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Olay, Hassa ilçesi Akbez mevkiinde meydana geldi. Gaziantep istikametine doğru seyir halinde olan 31 AJ 713 plakalı otomobille, 31 HR 454 plakalı otomobil karşılarına çıkan keçilere çarptı. Kazada 13 küçükbaş hayvan telef olurken, otomobillerde bulunan 2 kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma ekipleri, alanda güvenlik önlemi alırken kaza sonrası otomobillerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Daha öncede aynı kazaların yaşandığı karayolunda, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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