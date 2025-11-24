Hatay'da işyerinde yangın: 2 komiser yaşamını yitirdi

Fatih Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın zeminindeki otomobil satış ve bakım merkezinde 22 Kasım'da çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden ikinci kişinin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazenin, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Derya Aslan'a ait olduğu belirlendi.

Aslan'ın cenazesinin, Adana'da defnedildiği öğrenildi.

Yangında dumandan etkilendikleri için tedavi gören 9 bina sakininin ardından hastanelerdeki 5 kişi de taburcu edildi.

Olayda yaşamını yitiren Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4'üncü sınıf emniyet müdürü Cansever'in cenazesi de Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Cansever için kılınan cenaze namazına babası Sefer ve anaokulu öğretmeni eşi Çiğdem Cansever'in yanı sıra Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Kaygısız, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı.

Namazın ardından Cansever'in cenazesi toprağa verildi.

Belen ilçesindeki iş yerinde 22 Kasım'da gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının sardığı binadaki 2 kişi yaşamını yitirmiş, dumandan etkilendikleri için hastanelere kaldırılan 14 kişiden 9'u aynı gün taburcu edilmişti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden birinin Cansever'e ait olduğu tespit edilmişti.